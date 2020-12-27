الثلوج والطرقات.. إليكم خارطة اليوم الأحد

أفادت غرفة التحكم المروري في سلسلة تغريدات على حسابها عبر "تويتر" اليوم الأحد ان "جميع الطرقات ضمن منطقة الأرز سالكة والرؤية جيدة".وتابعت: "طريق عيناتا الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، طريق كفردبيان - حدث بعلبك سالكة لسيارات الدفع الرباعي".كما لفتت الى ان "طريق العاقورة - المنيطرة - حدث بعلبك سالكة، كذلك طريق معاصر الشوف - كفريا".