إخماد حريق داخل معمل في نهر إبراهيم

أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقا إندلع فجر اليوم الأحد داخل غرف يقطنها عمال في أحد معامل بلدة نهر إبراهيم وامتدت لتطال أخشابا وإطارات غير صالحة ومساحات من الأشجار الحرجية والأعشاب اليابسة، واقتصرت الاضرار على الماديات.