خلية الازمة في القبيات: 5 حالات إيجابية جديدة

أعلنت خلية الأزمة في القبيات في بيانين تسجيل 5 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وطالبت كل من تخالط معهم الاتصال بأحد الخطين الساخنين وهما: 70/703392 و 71/743192وأصبح مجموع الحالات الإيجابية في القبيات: 31 حالة قيد المتابعة، وذكرت الجميع بإلزامية وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة إضافة إلى غسل وتعقيم اليدين بشكل جيد.وجددت الدعوة للمساهمة معها ماديا، نظرا للإرتفاع التدريجي للحالات الإيجابية في فترة الأعياد، خصوصا بأن التكاليف المتوقعة تفوق قدرتها المالية.