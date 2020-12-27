لم يبق من المخيمات شيئاً.. صور توثّق هول الكارثة بعد مرور 12 ساعة

بعد مرور نحو 12 ساعة على إحراق خيم النازحين السوريين في المنية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور توثّق هول الكارثة صباح اليوم.

والتُقطت الصور بعدسة أحد مصوري وكالة الصحافة الفرنسية AFP.

وأمس، أضرم عدد من المواطنين النار في مخيمات النازحين بعد شجار اندلع بين أحد أفراد عائلتهم و"عمّال سوريين".

وأكّدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتّحدة، أنّ حريقاً كبيراً اندلع في مخيّم للاجئين بمنطقة المنية، وأنّ عدداً من الجرحى نقلوا إلى مستشفى قريب، من دون تحديد عددهم.

وقال المتحدّث باسم المفوضية خالد كبّارة، لوكالة فرانس برس، إنّ "الحريق امتدّ لكلّ مساكن المخيّم" المبنية من مواد بلاستيكية وخشبية، والتي تقيم فيها حوالى 75 أسرة سورية نازحة.

وأضاف أنّ عدداً من هذه العائلات هربت من المخيم "بسبب الخوف الناجم عن أصوات شبيهة بالانفجارات ناتجة عن انفجار قوارير غاز".

وأوضح المتحدّث أنّ حجم الحريق كان ضخماً بسبب المواد السريعة الاشتعال المبنية منها مساكن المخيّم ووجود قوارير غاز فيه.