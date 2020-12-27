لبنان

كيف علّقت الجماعة الإسلامية على إحراق مخيم النازحين في المنية؟

Lebanon 24
27-12-2020 | 10:50
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رأت الجماعة الإسلامية في الشمال، أن "إحراق مخيم الإخوة النازحين السوريين في بلدة بحنين - المنية جريمة بحق الإنسانية"، معتبرة أن "النازحين الذين هجروا قسرا من دورهم وممتلكاتهم من حقهم علينا أن يجدوا في بلداتنا الحضن الدافئ والمأوى الآمن".

ولفتت في بيان، الى أن "استباحة الحقوق، والاعتداء على الحرمات، وانتهاك الأعراض فعل مشين تجرمه الشرائع السماوية، وتحرمه القوانين البشرية، والناس في ذلك متساوون، لا فرق بينهم. وما جرى في بلدة بحنين هو أذية كبرى، وجريمة عظمى، تذكرنا بجرائم العدو الصهيوني الغاصب".

وأعربت عن خشيتها من أن "يكون ما حدث مشهد من مشاهد مسلسل التهجير القسري الجديد بحق إخوتنا النازحين الذي بدأ في بعض المخيمات ونرجو ألا يستمر".

وطالبت الاجهزة الامنية ب "العمل على اعتقال الفاعلين وسوقهم إلى العدالة، وإنزال أشد العقوبة في حقهم منعا للفتنة".
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