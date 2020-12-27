الاتفاق المبدئي للمحروقات مع العراق.. ماذا قال هاشم؟

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم عبر "تويتر": "الاتفاق المبدئي للمحروقات مع العراق يحتاج الى متابعة وإجراء كل الاتصالات المطلوبة لترجمة الخطوة في أسرع وقت لتأمين المحروقات وكي لا نصل للعتمة. الامر يحتاج الى همة المسؤولين بعيدا من بعض الحسابات السياسية لان مصلحة الناس فوق بعض الاعتبارات".