سرقة كابلات كهربائية في جرجوع وانقطاع التيار

أقدم مجهولون على سرقة كابلات كهربائية من محطة التغذية الكهربائية في الحارة الشرقية لبلدة جرجوع في منطقة إقليم التفاح، الامر الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن سكان الحي الذين ناشدوا مؤسسة كهرباء لبنان معالجة الامر.