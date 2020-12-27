الرواية الأمنية الكاملة لإشكال بحنين - عكار.. الجيش يوقف أحد المتورطين

أفادت مصادر أمنية قناة LBCI أن اشكال بحنين- عكار فردي بامتياز وهو ناجم عن خلافات سابقة وما حصل جاء نتيجة "قلوب مليانة" بين أشخاص من آل المير وعمال سوريين، وقد وقع الاشكال بسبب خلفيات مادية.

وأشارت الى أن الجيش اللبناني اوقف شخصا من آل المير وهو احد المتورطين في الاشكال.في التفاصيل، وبحسب LBCI، وصل شخص من آل المير الى المخيم واراد شراء احتياجات من متجر (دكان) موجود داخل المخيم، لكنه وجده مقفلاً. بعدها أُجبر السوريون على فتح الدكان وحصل تلاسن على خلفية عبارات وُجهت الى احدى الفتيات السوريات. وتم اطلاق نار من قبل الجانب اللبناني ما ادى الى اندلاع حريق في احدى الخيم وامتد الحريق الى خيم اخرى وبالتالي احتراق المخيم بالكامل.الى ذلك، قالت LBCI إن الجيش اللبناني بات يمتلك اسماء عدد من المتورطين بهذا الاشكال وسيواصل اجراءاته الى حين توقيفهم.وأكدت المعلومات أن لا سلاح تم استخدامه من داخل المخيم.