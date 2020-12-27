لبنان

غصن تابع.. المحققون الفرنسيون قادمون إلى لبنان

Lebanon 24
27-12-2020 | 11:27
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن محققين فرنسيين سيصلون إلى لبنان الشهر القادم لاستجواب المدير التنفيذي السابق لتحالف شركة تصنيع السيارات "رينو-نيسان"، كارلوس غصن.

ونقلت الوكالة أمس السبت عن مسؤول في وزارة العدل اللبنانية، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن "المحققين الفرنسيين سيعملون بالتنسيق مع زملائهم اللبنانيين"، دون الكشف عن موعد الزيارة المرتقبة وفحوى المعلومات التي يسعى المحققون الفرنسيون إلى الحصول عليها.

وتصدر اسم غصن، الذي يحمل جنسيات لبنان وفرنسا والبرازيل، عناوين الصحف العالمية أواخر كانون الأول الماضي، عندما فر من اليابان، حيث كان ينتظر هناك المحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، ووصل إلى لبنان عبر تركيا. 

بالإضافة إلى هذه الاتهامات، أطلق في فرنسا تحقيقان على الأقل متعلقان بغصن، يتمحور أحدهما حول معاملات مالية مشبوهة بين "رينو" وشركة SBA التي توزع سياراتها في سلطنة عمان والخليج عموما، ومزاعم دفع شركة RNBV التابعة لـ"رينو-نيسان"، ومقرها في هولندا، ملايين اليوروهات مقابل تنظيم رحلات وحفلات خاصة لصالح المدير التنفيذي السابق للتحالف.

ويتركز التحقيق الثاني على مزاعم سوء استغلال أموال "رينو" في حفلة لغصن في قصر فرساي.

ويهدف التحقيق الفرنسي إلى تحديد المسؤولين عن المخالفات المزعومة التي اقترفت بين عامي 2009 و2020.
المصدر: وكالات
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