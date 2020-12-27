ارتفاع طفيف بالحرارة.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟





طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.



الطقس المتوقع في لبنان: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم صاف مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل كما تكون نسبة الرطوبة منخفضة، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.