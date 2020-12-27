كم بلغ عدد حالات كورونا الناشطة في بعلبك الهرمل؟

أكد محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر أنه "بعد الإجراءات الجديدة التي اتخذت في بعلبك الهرمل للحد من انتشار وباء كورونا، والخطط الصحية التي أجريت في المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، تراجع عدد الاصابات خلال الأسبوعين الأخيرين، فبلغ العدد التراكمي 11142 إصابة، وإن حالات الشفاء في بعلبك الهرمل ارتفعت لتبلغ 6470 حالة، أما الحالات النشطة فقد بلغت 4506 حالات، وعدد الوفيات بلغ 239 حتى اللحظة". وطلب خضر من المواطنين "التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظا على السلامة العامة للحد من انتشار الوباء".



