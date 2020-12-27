شيوخ العشائر العربية في لبنان طالبوا بمحاسبة مفتعلي حريق خيم اللاجئين في بحنين

طالب المجلس المركزي لشيوخ العشائر العراقية والعربية في لبنان الأجهزة الأمنية بـ "العمل الجاد على محاسبة الفاعلين والمعتدين"، ورأى أن "هذه الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي تطورت ووصلت إلى حرق خيم للأخوة السوريين في منطقة بحنين في المنية مدان ومستنكر".

وأشار الى أنه "تم التواصل مع رئيس بلدية بحنين مصطفى وهبه الذي استنكر بشدة وكل القيادات في المنطقة ما حصل"، موضحا أن "الإشكال فردي بين صاحب مؤسسة لبناني وعمال سوريين يقطنون في مخيم للنازحين في منطقة بحنين ولا علاقة لأهالي بحنين فيه".

ودعا الأجهزة الأمنية الى "العمل الجاد والسريع لمحاسبة المعتدين والمتسببين بهذه الكارثة من أية جهة كانوا أو إنتموا".