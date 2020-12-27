هذا علّق دريان على حرق خيم للنازحين في الشمال!

دان مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إحراق مخيم النازحين السوريين في بلدة بحنين بالمنية، واصفا ما جرى بـ "الجريمة النكراء التي تستحق العقاب الشديد من الذين قاموا بهذا العمل المشين بحق الإنسانية"، مؤكدا أن "النازحين السوريين في لبنان هم ضيوف كرام وعلينا مساعدتهم ودعمهم لحين عودتهم الى بلدهم"، آملا من القوى الأمنية "المسارعة لكشف الفاعلين لإطفاء نار الفتنة في المنطقة بين الإخوة".