لبنان

الخليل: لا حكومة مع التعنت والثلث المعطل

Lebanon 24
27-12-2020 | 14:20
A-
A+
Doc-P-778643-637446759828054633.jpg
Doc-P-778643-637446759828054633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعتبر النائب أنور الخليل، خلال اجتماع تنظيمي للمنسقين برئاسته في زغلة حاصبيا، أن "لا حكومة إذا بقي التعنت وطلب الثلث المعطل سيدي الموقف، فالدولة بوضعها الحالي عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المالي المعيشي المتفاقم، ولا سيما أن كل المؤشرات الاقتصادية المسجلة هي في أدنى المستويات التي سجلت عالميا لهذا العام".

وقال: "من هذا المنطلق، لا بديل من تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، تتولى المهمة وفق المبادرة الفرنسية وتبدأ بالإصلاحات المطلوبة لمواجهة التحديات والحصول على الدعم المالي المطلوب واستعادة الثقتين المحلية والدولية بالدولة".

وفي الموضوع الصحي أضاف: "كورونا فيروس صغير جاء ليعلمنا درسا كبيرا في التواضع، ومواجهته تحتاج إلى تعقل لا إلى مكابرة، ولا سيما عند مشايخنا الأفاضل الذين يجب أن يكونوا قدوة في التزام الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس".

ودعا المنسقين إلى أن "يكونوا في المقدمة لتحمل مسؤولياتهم والقيام بواجبهم إزاء إخوتهم وأهلهم في المنطقة التي تمثل الصورة الأحلى للعيش الواحد في لبنان"، مشددا على أن "التنظيم وجد لخدمة الناس، ولقمتنا للجميع لأن الخير العام لا تحده الأنانيات الفردية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:55 | 2020-12-29
00:48 | 2020-12-29
00:43 | 2020-12-29
00:34 | 2020-12-29
00:22 | 2020-12-29
00:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website