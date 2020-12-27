أسود: العهر السياسي في أبهى حلله

غرد النائب زياد أسود على حسابه في "تويتر": "أخرجوا الموارنة من الحكم في الطائف فاستباحوا كل شيء، ويرمون اليوم عليهم آثامهم وعهرهم وفشلهم وفسادهم، هذا نموذجكم في إدارة شؤون الدولة والتهرب من المسؤولية، بالفعل العهر السياسي في أبهى حلله والمواطن يحمل ويتحمل كل شيء وبعض الاحيان وما أكثرها يستعمل مذهبيا لمحو أفعال هؤلاء".