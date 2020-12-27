لبنان

اصابة شخص في القبة نتيجة اشكال فردي

Lebanon 24
27-12-2020 | 15:11
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وقع اشكال فردي ظهر الاحد في منطقة القبة تخلله اطلاق نار ادى الى اصابة احد الاشخاص في قدمه. 

على اثرها قامت دورية من الجيش اللبناني على مداهمة مفتعلي الاشكال في (مشروع الحريري) واوقفت المدعو "م.ن" فيما فر اخرون الى جهة مجهولة.  

وبعد حوالي الساعتين تجدد الاشكال حيث تخلله اطلاق رصاص ايضاً دون وقوع اصابات وعمل الجيش على تطويقه.
 
 
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