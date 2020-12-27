الطبش: ما حصل في مخيم النازحين في المنية مرفوض ومستنكر

علقت النائب رولا الطبش في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" على حادثة المنية، قائلةً: "

مرفوض ومستنكر ما حصل في مخيم النازحين السوريين في الشمال، فهو لا يعبر عن اللبنانيين ولا يمثلهم. وما حصل من احتضان للذين تشردوا من المخيم، إنما هو الصورة الحقيقية عن الروح اللبنانية، الوطنية والعربية، في مناصرة الحق، إنسانيا واجتماعيا وسياسيا.

صحيح أن تأمين المسكن للنازحين المتضررين هو من مسؤولية المؤسسات الدولية، إلا أنها مسؤولية السلطات اللبنانية في ملاحقة المعتدين ومنع أي تداعيات اجتماعية أو أمنية قد تحصل إثر الحادث.

لن يكون لبنان، أرضا وشعبا، إلا حصنا للكرامة الإنسانية".