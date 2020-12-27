لبنان

بعد حريق المخيم بالكامل... الجيش يعلن عن توقيفات في بحنين

Lebanon 24
27-12-2020 | 16:01
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 27/ 12/ 2020، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بحنين- المنية، مواطنين لبنانيين وستة سوريين على خلفية إشكال فردي وقع مساء أمس في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار في الهواء من قبل الشبان اللبنانيين الذين عمدوا أيضا الى إحراق خيم النازحين السوريين.
تدخلت على إثر ذلك وحدات الجيش وسيرت دوريات في المنطقة، ونفذت مداهمات بحثا عن المتورطين في إطلاق النار وإحراق الخيم وضبط في منازل تمت مداهمتها أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.
سلم الموقوفون والمضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم".
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