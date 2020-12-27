"حمزة" غادر عين الرمانة ولم يعد.. هل تعرفون عنه شيئاً؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

الذي غادر منزله الكائن في محلة عين الرّمانة، بتاريخ 24/12/2020، ولم يعد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الشيّاح في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 393029/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.