لبنان

وقفة احتجاجية على طريق عام حلبا للمطالبة بتعبيد الطريق

Lebanon 24
27-12-2020 | 17:00
A-
A+
Doc-P-778666-637446852631203366.png
Doc-P-778666-637446852631203366.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ ناشطو "التجمع الشبابي لإنماء حلبا"، وقفة احتجاجية على الطريق العام الفرعي في حلبا بالقرب من البازار، للمطالبة "بتعبيد هذا الطريق مع شبكات الطرق الداخلية والعامة التي يسلكها يوميا عشرات الآلاف من المواطنين العكاريين في رحلة الذهاب والإياب من قراهم وبلداتهم".

واستنكر الناشط رأفت السيد "الاهمال اللاحق بحلبا وبشبكات الطرق الفرعية والعامة". وناشد وزير الاشغال العامة "إنصاف عاصمة عكار، مدينة حلبا، والإهتمام بطرقها وتعبيدها".
وحمل "شركة هومن"، المسؤولية عن "الواقع الذي وصلت اليه حال الطرق جراء الحفريات وتركها من دون تعبيد".

ورأى الناشط محمد حمود أن "محافظة عكار مغيبة كليا عن الخارطة الإنمائية للدولة، وخصوصا وزارة الاشغال". حاملا "بشدة على تقصير وزير الاشغال العامة وعدم زيارته عكار للاطلاع على حاجياتها واردافها بالزفت".
ودعا شركة "هومن" الى "تحمل المسؤولية والعمل بأسرع وقت ممكن لتعبيد الحفريات الناتجة عن أعمالها".
وسأل: "لماذا لا تطبق العقود بحذافيرها لجهة التوقيت المحدد والغرامات التي يجب أن تدفع في حال تأخرت هذه الشركات وعدم التزامها؟". مؤكدا أن "تحرك اليوم هو بداية لسلسلة من التحركات الجدية في حال لم يبادر المعنيون لمعالجة الامر".

وقال الناشط فادي طراف: "نحن أمام خطوات تصعيدية جديدة، في حال لم يسمع المسؤولون الصرخة. فهذه الطرق ليس لمدينة حلبا وحدها كي تترك بهذه الطريقة؛ بل هي لكل أبناء عكار المتضررين كأبناء حلبا بسبب الاهمال والحرمان".
وأكد أن "التجمع لن يسكت وستكون له خطوات عدة، تبدأ من محافظ عكار المكلف تصريف أعمال المجلس البلدي، ولا تنتهي عند شركة هومن، "فلن نسكت عن حقنا بعد اليوم".

واستشرف الناشط تمام حمود "المعاناة اليومية التي يعانيها سكان حلبا والجوار من سوء وضع الطرق، شركة تحفر ولا تطمر".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:55 | 2020-12-29
00:48 | 2020-12-29
00:43 | 2020-12-29
00:34 | 2020-12-29
00:22 | 2020-12-29
00:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website