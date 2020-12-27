آخر تطورات كورونا في المناطق اللبنانية...

كشفت بلدات لبنانية عدة عن تسجيلها إصابات بفيروس كورونا، داعية المواطنين الى المزيد من الوعي والحذر... فما هي آخر التطورات؟





ولفت الى أن العدد التراكمي للمصابين المسجلين في عكار أصبح منذ منتصف شهر آذار الماضي وحتى اليوم 4312 مصابا، الحالات الايجابية قيد المعالجة 850 حالة، وإجمالي حالات الحجر المنزلي: 982 حالة قيد المراقبة والمتابعة.

أما حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الازمة فبلغ 3389 حالة، واستقر عدد حالات الوفاة المسجلة على 73 حالة.



وتوزعت الإصابات المسجلة خلال الساعات ال24 الماضية على القرى والبلدات التالية: البيرة 24، دير دلوم 6، القبيات 5، بيت يونس 3، القنطرة 3، الجديدة 2، بزال 2، فنيدق 2، تلعباس الغربي 2، حلبا 2، ببنين 2، وإصابة واحدة في بلدات: تكريت، برقايل، عيدمون، رماح، الدوسة، الدورة، حيذوق،البرج، وادي خالد، مشتى حمود، برج العرب، رحبة، تلعباس الشرقي. أفاد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار، بتسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 24 إصابة في بلدة البيرة، كما سجل 25 حالة شفاء.ولفت الى أن العدد التراكمي للمصابين المسجلين في عكار أصبح منذ منتصف شهر آذار الماضي وحتى اليوم 4312 مصابا، الحالات الايجابية قيد المعالجة 850 حالة، وإجمالي حالات الحجر المنزلي: 982 حالة قيد المراقبة والمتابعة.أما حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الازمة فبلغ 3389 حالة، واستقر عدد حالات الوفاة المسجلة على 73 حالة.وتوزعت الإصابات المسجلة خلال الساعات ال24 الماضية على القرى والبلدات التالية: البيرة 24، دير دلوم 6، القبيات 5، بيت يونس 3، القنطرة 3، الجديدة 2، بزال 2، فنيدق 2، تلعباس الغربي 2، حلبا 2، ببنين 2، وإصابة واحدة في بلدات: تكريت، برقايل، عيدمون، رماح، الدوسة، الدورة، حيذوق،البرج، وادي خالد، مشتى حمود، برج العرب، رحبة، تلعباس الشرقي.

في الكورة، أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، تسجيل 25 حالة إيجابية موزعة على الشكل الآتي: راسمسقا 5، المجدل 3، أنفه 2، قلحات 2، داربعشتار 1، بزيزا 1، دده 1، كفرصارون 1، برسا 1، قيد التحقق 8. ودعت اللجنة الى التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، وناشدت المصابين التزام الحجر المنزلي "تحت طائلة المسؤولية".

جنوباً، أعلنت بلدية أنصارية في بيان، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص سوري الجنسية، وهو ملتزم الحجر المنزلي. وطلبت من الاهالي "الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامة لما فيه المصلحة العامة".

كما أعلنت لجنة الصحة وخلية الازمة في بلدية إرزي، في بيان، تسجيل حالة إيجابية جديدة بفيروس COVID-19 المستجد من المقيمين. وطلبت من جميع الاهالي الذين خالطوا المريضة حجر أنفسهم والتواصل مع خلية الأزمة.

بلدية كفررمان اعلنت في بيان، "تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة خلال ال24 ساعة الماضية، ليصبح عدد الاصابات النشطة 24 حالة جميعهم يخضعون للحجر المنزلي"، كما أعلنت "شفاء 11 حالة". ودعت الاهالي الى "ضرورة التقيد بمعايير السلامة الصحية لأنها الوحيدة التي تضمن عدم إنتقال العدوى". وذكرت بـ "ضرورة التبليغ عن أي إصابة وأي عوارض تسجل لدى خلية الازمة على الأرقام التالية: 03699780 - 70333992 - 03467724".



