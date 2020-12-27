الجيش: طيران ليلي بين قاعدتي بيروت وحامات الجوية

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: " ستقوم القوات الجوية، بتواريخ: 29،28، و30/ 12/ 2020 اعتبارا من الساعة 17.05 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين قاعدتي بيروت وحامات الجوية.