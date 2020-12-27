لبنان

الجيش: طيران ليلي بين قاعدتي بيروت وحامات الجوية

Lebanon 24
27-12-2020 | 17:30
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 أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم القوات الجوية، بتواريخ: 29،28، و30/ 12/ 2020 اعتبارا من الساعة 17.05 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين قاعدتي بيروت وحامات الجوية.
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