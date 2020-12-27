توزيع خيم ومواد غذائية على العائلات المتضررة في مخيم المنية

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" إنه إثر الحريق الذي شب أمس في مخيم للنازحين السوريين في بلدة بحنين، عمل مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان، وبالتنسيق مع جهاز "إسعاف سبل السلام"، على نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من المخيم، كما تم عصر اليوم وبالتعاون مع "جمعية الأيادي البيضاء" و"جمعية سبل السلام الاجتماعية" و"جمعية الغنى الخيرية"، توزيع خيم كبيرة وأوان منزلية وحقائب شتوية وبطانيات ومواد غذائية تكفي العائلات البالغ عددها 90، قرابة شهر.

