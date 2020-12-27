الدفاع المدني أخمد حريقين في طبرية وعين الريحانة كسروان

أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقا إندلع بعد ظهر اليوم، وأتى على مساحات من الأشجار المثمرة والأعشاب اليابسة في طبرية كسروان.



كذلك، تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق إندلع في سيارة من نوع رينو في عين الريحانة، واقتصرت أضراره على الماديات.