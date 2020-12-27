لبنان

حواط بعد لقائه الراعي: للتعالي على المحاصصة والخلافات الداخلية

Lebanon 24
27-12-2020 | 18:54
A-
A+
Doc-P-778701-637446921268891360.jpg
Doc-P-778701-637446921268891360.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وزير الاتصالات المهندس طلال حواط البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، لتهنئته بعيدي الميلاد ورأس السنة.

وكانت الزيارة مناسبة للبحث في الشؤون العامة، واستعراض الملفات الداخلية.
 
وبعد الزيارة أكد حواط أن "اللقاء بغبطة البطريرك الراعي هو لقاء بقامة وطنية كبيرة، نسترشد بحكمته في الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، لما تمثله بكركي من مظلة جامعة للبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم".

ودعا حواط الى "تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، والتعالي على المحاصصة والخلافات الداخلية لأن وضع اللبنانيين يزداد سوءا يوما بعد يوم، لا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي يستلزم التحلي بأقصى درجات الوعي واليقظة الوطنية" .

وأمل حواط في أن "تكون الأعياد مناسبة يلتقط فيها اللبنانيون أنفاسهم، ويعود فيها المعنيون إلى ضمائرهم ويسارعوا في إنقاذ البلاد التي لم تعد تحتمل المزيد من المماطلة".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:55 | 2020-12-29
00:48 | 2020-12-29
00:43 | 2020-12-29
00:34 | 2020-12-29
00:22 | 2020-12-29
00:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website