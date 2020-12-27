ضاهر: لن نرضى بك مرشّحًا استفزازيًا

غرّد النائب ميشال ضاهر على حسابه على "تويتر" قائلا:" لا تهديداتك ولا استفزازاتك ولا فبركة الملفّات القضائية والأمنية التي امتهنتها وتستعملها في وجه الضعفاء لاخضاعهم وابتزازهم، سوف توصلك الى ما تصبو اليه.‏لن نرضى بك مرشّحًا استفزازيًا لشقّ طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، التي تجمع ولا تفرّق.‏نعم لمرشّح يمثّل الطائفة ولا يمثّل عليها."