وفد من "لبنان القوي" زار الراعي.. هذا ما تطرق إليه البحث

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وفداً من تكتل لبنان القوي ضم النواب جورج عطالله، روجيه عازار، ادي معلوف.

وبعد اللقاء، قال عطالله: "بمناسبة عيد الميلاد المجيد زرنا غبطة ابينا البطريرك بتكليف من رئيس التيار الوطني الحر رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل لمعايدة سيدنا بالاعياد المجيدة ولاخذ بركته ودعاءه لنا وللبنان".

واضاف: "أجرينا جولة افق حول الملفات والتي هي حديث الساعة وكان هناك توافق على مقاربات كثيرة مع غبطته، وفي كل مرة نتحدث معه نشعر بعمق الهم الذي يحمله سيدنا للبنان وهذا يشكل الإطار التاريخي لدور بكركي الوطني وفي نفس الوقت نرى كم يوجد من قواسم مشتركة بيننا وبين سيدنا تشكل نقاط تلاقي ونظرة موحدة لمقاربة الأمور والحلول، ونستغل هذه المناسبة آملين ان تكون هذه الأعياد خيرا على لبنان واللبنانيين وان يعم سلام المسيح على وطننا وكل العالم، وان شاء الله ان تساعدنا الايام القادمة لنتخطى الامور الصعبة، وفي نفس الوقت كان هناك تشديد من سيدنا على الدور الجامع الذي يجب ان تلعبه كل القوى الوطنية بشكل عام وخصوصا المسيحية كي نستطيع ان ننقل وطننا الى دولة المؤسسات حيث لدى غبطته حرصا كبيرا على قيام لبنان دولة المؤسسات والحفاظ عليها وفق الأطر الدستورية الموجودة، وايضا فإن هذا يشكل هاجسا لغبطته وتوافق بينه وايضا بين فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون اللذان لديهما هاجس الحفاظ على الدستور والمؤسسات واقامة الدولة المطلوبة وفقا الدستور اللبناني".