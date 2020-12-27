لبنان

تحذير لأصحاب المطاعم: أي مخالفة ستؤدّي إلى الختم بالشمع الأحمر

Lebanon 24
27-12-2020 | 19:15
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صدر عن قوى الأمن الداخلي البيان التالي:

"يستمر عناصر قسم الشرطة السياحية في وحدة الشرطة القضائية والقطعات الإقليمية المختصّة في قوى الأمن الداخلي، بمراقبة تطبيق قرار التعبئة العامة من قِبل أصحاب الحانات والملاهي الليلية والمطاعم.

فقد نظّمت الدوريات – خلال أسبوع - /70/ محضر ضبط بحق ملاهٍ ليلية وحانات ومطاعم، وتمّ ختم /6/ منها بالشمع الأحمر لمخالفتهم قرار التعبئة العامة، لجهة عدم التقيّد بشروط الصّحة والسلامة العامة، كوضع "الكمّامة" من قِبل الموظفين، والتباعد الاجتماعي، والقدرة الاستيعابية المسموح بها، وتقديم النرجيلة في الأماكن المغلقة، إلخ...

تحذّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أصحاب هذه المؤسسات من الاستهتار بصحة مرتاديها والعاملين فيها، وأن كل مخالفة ستعرّض المؤسسة للختم بالشمع الأحمر."
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