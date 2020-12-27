لبنان

جريح بحادث سير في عين التينة

Lebanon 24
27-12-2020 | 20:10
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اصيب شخص مساء اليوم اثر حادث سير وقع  بين سيارتين  في عين التينة-بيروت.

وقد نقل الدفاع المدني الجريح الى مستشفى الزهراء.
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حادث سير

عين التينة

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