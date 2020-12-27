"كورونا" يواصل تقدّمه في المناطق.. إليكم الجديد

يواصل فيروس "كورونا" المستجد تسجيل الإصابات في المناطق اللبنانية، إذ بلغ عدد الإصابات الإجمالي في لبنان 171226.

وأعلنت خلية الازمة في بلدة حرار في بيان، "تسجيل إصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا في البلدة، ليرتفع عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ 17 آذار 2020 حتى اليوم إلى 37 إصابة: 23 حالة شفاء، 13 حالة تتلقى العلاج، وحالة وفاة".

كذلك، أفاد تقرير خلية الازمة في قضاء بنت جبيل (طبابة القضاء - اتحاد بلديات بنت جبيل - اتحاد بلديات القلعة)، عن تسجيل 5 إصابات في القضاء اليوم.

من جهتها، أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في "حركة أمل" و"حزب الله"، في بيان، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

بدورها، أعلنت لجنة الترصد والتتبع في الهرمل، في بيان، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، بالإضافة الى حالة وفاة واحدة.

ومع هذا، أعلنت خلية الأزمة في بلدية شكا في بيان اليوم "تسجيل اصاباتين بفيروس كورونا في البلدة وشفاء حالة واحدة من الفيروس".

وأعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيرو "كورونا" المستجد، مشيرة إلى أنّ عدد المصابين بالقضاء ارتفع إلى 4766، في حين أنّ عدد حالات الشفاء سجل 3260 حالة ومجموع حالات الوفاة 59 حالة، ليصبح بذلك عدد الحالات الناشطة في القضاء 1448.



بدورها، أعلنت بلدية بنعفول في قضاء صيدا عن إصابة سيدة وعاملتها من التابعية الاثيوبية بفيروس كورونا وهما قيد الحجر المنزلي، وتتم متابعتهما من قبل لجنة الطوارئ في البلدية.