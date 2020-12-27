لبنان

وزارة الشؤون: لا ضحايا من النازحين في مخيم بحنين - المنية

Lebanon 24
27-12-2020 | 20:26
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أصدررت "خطة لبنان للإستجابة للأزمة" في وزارة الشؤون الإجتماعية بياناً حول حرق مخيم بحنين للنازحين السوريين في المنية أمس، جاء فيه:

"تستنكر خطة لبنان للاستجابة للأزمة حرق مخيم 009 في بلدة زوق بحنين - المنية والذي يستضيف 93 عائلة من النازحين السوريين، وتطالب الجهات القضائية المعنية والقوى الأمنية محاسبة الفاعلين ومعاقبتهم خاصة وأنهم لا يمتون إلى قيم المنية وأبناء الشمال الكريم المضياف بصلة".

وأضاف البيان: "نتيجة ما حصل، تواصل وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية مع نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وأكد حرص الوزارة على سلامة النازحين وضرورة معالجة أسباب الحادثة وتداعياتها ومحاسبة الفاعلين. وأعطى المشرفية توجيهاته إلى فريق الاستجابة الذي قام بالتنسيق بين السلطات المحلية والجهات الأمنية والمنظمات الدولية الفاعلة، وحرص على أن لا يبيت أحد من العائلات في العراء ودون مأوى".

وختم البيان مشيرا إلى أنه "لم يقع ضحايا من النازحين بل سجلت بعض الاصابات بحروق طفيفة، بينما لم يسجل فقدان أوراق ثبوتية تخص النازحين"، مؤكداً أن "خطة الاستجابة للأزمة حريصة على مقاربة ملف النزوح السوري بطريقة متوازنة تحفظ حساسية النزاع وتندد بأي محاولة للتعامل بعنصرية وكراهية مع النازحين السوريين".
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