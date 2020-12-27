تعرّض عنصرين من قوى الامن للإهانة... اليكم حقيقة الفيديو المُتداول

أفادت قوى الأمن الداخلي بأن شريط فيديو يتم التداول فيه يظهر "تعرّض عنصرين من قوى الامن للإهانة من قبل آخرين اثناء قمع مخالفة صيد."وفي هذا الاطار، أوضحت المديرية أن الفيديو "صُوّر كمشهد تمثيلي بين مدنيين في بلدة ياطر عام 2009 وتم تداوله عام 2013 واوقف المتورطون حينها.واعيد تداوله في 2019."وطلبت المديرية من الذين وردهم الفيديو ارسال التوضيح الى مرسله توخيا للحقيقة.