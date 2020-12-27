هذه آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين التقرير بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

نص التقرير: