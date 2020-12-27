لبنان

هذه آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

Lebanon 24
27-12-2020 | 21:51
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أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين التقرير بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
 
نص التقرير:
 
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 339 فحصا

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 24

- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 807 حالات شفاء

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35

- حالات وفاة: 3

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