لبنان

سحب سيارة عالقة بالوحول في ميروبا

Lebanon 24
27-12-2020 | 22:21
A-
A+
Doc-P-778732-637447045183735404.jpg
Doc-P-778732-637447045183735404.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عمل عناصر من الدفاع المدني مساء اليوم على سحب سيارة رباعية الدفع كانت قد علقت في الوحول في ميروبا - كسروان.
مواضيع ذات صلة
فرق الإطفاء في الدفاع المدني تحمد حريقا إندلع في بيك آب على طريق عام الكفور كسروان (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
29/12/2020 04:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني أخمد حريقين في طبرية وعين الريحانة كسروان
lebanon 24
29/12/2020 04:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تيار "العزم" في عكار كرم عناصر الدفاع المدني في ببنين العبده
lebanon 24
29/12/2020 04:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: حريق داخل محطة للتزود بالوقود في العقبة
lebanon 24
29/12/2020 04:29:17 Lebanon 24 Lebanon 24

ميروبا

الدفاع المدني

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:55 | 2020-12-29
00:48 | 2020-12-29
00:43 | 2020-12-29
00:34 | 2020-12-29
00:22 | 2020-12-29
00:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website