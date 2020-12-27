كيف توزعت اصابات كورونا على المناطق اللبنانية؟

نشرت وزارة الصحة جدولا يظهر توزع اصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية.



وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 1754 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 171226، اضافة الى 15 حالة وفاة.