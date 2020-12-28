متابعة رؤساء الحكومات

يُتابع رؤساء الحكومات السابقون تطورات الوضع السياسي والتعقيدات المفتعلة لعرقلة تأليف الحكومة خلال اجتماعات مستمرة تبقى بعيدة عن الإعلام، وفق أسرار "اللواء".