لبنان

حضور اقتصر على جبران وعقيلته

Lebanon 24
28-12-2020 | 00:13
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توقف مراقبون عند أَبعاد غياب عائلتي ابنتي رئيس الجمهورية كلودين وميراي عن الاحتفال بليلة الميلاد، واقتصار الحضور على عائلة البنت الصغرى شانتال وزوجها النائب جبران باسيل، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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