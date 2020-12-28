ضيق من الانتقادات

أعرب مرجع رسمي أمام زواره عن ضيقه من الانتقادات المغرضة التي يتعرّض لها في بعض الإعلام، وتصوره وكأنه أصبح غير قادر على ممارسة مهامه على المستوى المطلوب، وفق أسرار "اللواء".