لبنان

ضيق من الانتقادات

Lebanon 24
28-12-2020 | 00:25
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أعرب مرجع رسمي أمام زواره عن ضيقه من الانتقادات المغرضة التي يتعرّض لها في بعض الإعلام، وتصوره وكأنه أصبح غير قادر على ممارسة مهامه على المستوى المطلوب، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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أعرب مرجع رسمي أمام زواره عن ضيقه من الانتقادات «المغرضة» التي يتعرّض لها في بعض الإعلام، وتصوره وكأنه أصبح غير قادر على ممارسة مهامه على المستوى المطلوب (اللواء)
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