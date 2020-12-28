الحريري فضّل إعطاء فرصة أطول لسُعاة الخير

قالت اوساط نيابية في تيار "المستقبل" لـ"اللواء" ان "الرئيس سعد الحريري لم يلمس اي تقدم في تذليل العقبات امام تشكيل الحكومة، وان المواقف ما تزال على حالها، لذلك فضّل إعطاء فرصة أطول لسعاة الخير، من البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي قالت اوساطه انه "لن ييأس وسيحاول مجدداً تقريب وجهات النظر، الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم".