بعبدا ترحّب بأيّ مسعى حكومي لإخراج البلد من أزمته

أكدت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ"اللواء" أن "ثوابت التأليف هي التوازن والمعايير الواحدة ولا تراجع عنها وهي الأساس، وأضحى الجميع على دراية بها"، مؤكدة ترحيبها بأي مسعى حكومي لأن الهدف هو الإسراع في تأليف الحكومة وإخراج البلد من أزمته إنما التشكيلة الحكومية يجب أن تراعي هذه الاصول قبل أي أمر آخر.