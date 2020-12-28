لبنان

الحريري​ إلى الإمارات والسعودية

Lebanon 24
28-12-2020 | 01:45
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وسط انسداد تشهده عملية تأليف الحكومة تعزّز بعد إرجاء زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت إلى أجل غير مسمى، بدأ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمس زيارة للامارات قبل أن يتوجّه إلى السعودية.
 
أشارت مصادر سياسية لصحيفة "الجريدة" الكويتية إلى أن "الرئيس سعد الحريري ينوي استكشاف مواقف أبوظبي والرياض من المرحلة المقبلة، بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن السلطة في 20 كانون الثاني المقبل، وتحديدا موقفهما من إمكانية أن يقع لبنان مجدداً على خط تهدئة من نوع ما، في حال مضى بايدن بسلاسة في المسار الذي يقترحه للانفتاح على إيران، وفي هذه الحالة هل سينال الحريري دفعة خليجية؟ وهل سيكون الخليج معنياً بالتهدئة أم لا"؟
المصدر: الجريدة الكويتية
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