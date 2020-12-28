لبنان

واشنطن تطالب الكويت بتنفيذ قرار العقوبات على باسيل

Lebanon 24
28-12-2020 | 03:14
A-
A+
Doc-P-778776-637447223245916667.jpeg
Doc-P-778776-637447223245916667.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علمت "الراي" أنّ "وزارة الخارجية عمّمت على بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، بالطلب من كل الكيانات التابعة لها، تزويدها بأي معلومات تتعلّق بوزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، تنفيذاً لقرار العقوبات ضده على خلفية دوره في الفساد".
وذكرت مصادر مطلعة أن "طلب وزارة الخارجية الكويتية، جاء عبر لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب بناء لمذكرة من السفارة الأميركية في الكويت، المتعلقة بفرض عقوبات على باسيل، ووضعه على اللائحة السوداء، استناداً إلى قانون ماغنيتسكي لدوره في الفساد".
وعمّمت الجهات الرقابية المخاطبة من الخارجية كتاب الأخيرة على كل المؤسسات والأجهزة التابعة لها من بنوك وشركات صرافة وغيرها، حيث أكدت ضرورة تزويدها بأي معلومات عن جبران باسيل خلال 3 أيام عمل.
المصدر: الراي الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:55 | 2020-12-29
00:48 | 2020-12-29
00:43 | 2020-12-29
00:34 | 2020-12-29
00:22 | 2020-12-29
00:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website