لبنان

مصالحة مرتقبة

Lebanon 24
28-12-2020 | 04:53
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يُتوقَّع أن تعود المياه إلى مجاريها بين حزب مسيحي بارز وتيار سياسي سني فاعل في ظل اتصالات بعيدة من الأضواء قد تتوضح معالمها بعد عطلة الأعياد.
 
المصدر: النهار
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