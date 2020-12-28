لبنان

إنتقادات

Lebanon 24
28-12-2020 | 04:58
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يكرّر زعيم سياسي في مجالسه انتقاداته والتعبير عن استيائه من مرجع حكومي وقت لا تزال الاتصالات بينهما مقطوعة.
 
المصدر: النهار
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انتقادات

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