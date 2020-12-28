لبنان

20 مليون ليرة

Lebanon 24
28-12-2020 | 04:59
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ترفض مستشفيات استقبال مرضى الكورونا الا بعد سدادهم نحو عشرين مليون ليرة سلفا رغم صرف وزارة الصحة مخصصات العلاج لهؤلاء في وقت قصير.
 
المصدر: النهار
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