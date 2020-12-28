لبنان

تعليق السفر

Lebanon 24
28-12-2020 | 05:04
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تبيّن أن أكثر من أربعة آلاف حجز سفر من دولة عربية الى بيروت تمّ تعليقها بسبب تطورات جائحة "كورونا".
المصدر: نداء الوطن
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