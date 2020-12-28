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لبنان
120 الف مغترب في لبنان
Lebanon 24
28-12-2020
|
05:05
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يتردد أنّ أكثر من 120 ألف لبناني مغترب وصلوا إلى لبنان لقضاء عطلة الأعياد.
المصدر: نداء الوطن
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