نازك الحريري مهنئة بالأعياد: اننا اليوم أحوج من أي زمن مضى لصوت التحاور والتسامح

هنَّأت السيدة نازك رفيق الحريري اللبنانيين والعرب وشعوب العالم كافة بحلول عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة راجيةً أن تحمل هذه الأيام المجيدة معها الخير والأمل والرجاء وأن تجتمع القلوب على المحبة والوفاق.

وقالت إن لبنان يستقبل هذا العام بالأمل للخروج من الأزمات والاضطرابات، والرجاء بأن يُطِلَّ علينا موسم الأعياد بالمحبة والتسامح والتواضع والتضحية وبالفضائل الحقيقية لهذه الأيام المجيدة، حتى تُرفَع الآلام والأحزان التي نعيشها جميعًا عن بلدنا الحبيب لبنان وسائر البلدان العربية.

وأشارت السيدة نازك رفيق الحريري إلى أننا اليوم أحوج من أي زمن مضى لصوت التحاور والتسامح، لننهض بلبناننا من مرحلة الغموض والتحديات الصعبة التي يمر بها . فنحن اللبنانيين واللبنانييات تعودنا،كما الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أن ننظر إلى الغد بعين متفائلة وكلنا رجاء بأيام فضلى وأكثر إشراقاً، وتعلمنا من شهيد الوطن الكبير الرئيس رفيق الحريري أن التحديات مهما بلغت صعوبتها يمكن أن تزول بالعزم والشجاعة والعمل المخلص والمشترك والنوايا الحسنة والتنازلات لمصلحة بلدنا الحبيب لبنان.

وختمت عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الحبيب لبنان وشعبه الطيب وأن يصرف عنا هذا البلاء والوباء وأن يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بحياتهم ليبقى لبنان حراً سيداً مستقلاً وآمناً.

ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بألف خير .