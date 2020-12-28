لبنان

يخزنون مواد مدعومة تكفي حتى تموز 2021!

Lebanon 24
28-12-2020 | 06:12
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تستعد القوى الأمنية لتنفيذ عمليات دهم في بعض المناطق بعد توثيق معلومات عن تخزين مواد مدعومة تكفي السوق المحلية حتى تموز المقبل، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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لبنان

مواد مدعومة

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