لبنان

فشل في الإفراج عن موقوفين..

Lebanon 24
28-12-2020 | 06:14
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فشلت مرجعية سياسية في تأمين الإفراج عن موقوفين في ملف دقيق ما زال قيد المعالجة رغم التكاليف الباهظة التي دفعها ذوو الموقوفين، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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